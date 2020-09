Wednesday sports recap

TWIN FALLS, Idaho (KMVT/KSVT) -

GIRLS SOCCER:

Buhl 6, Declo 0 - Alondra Quezada (2), Nevada Schroeder, Rachel Guzman, Lina Garcia, and Miranda Beltran. Assists by Cristi Barriente, Alondra Quezada, and Izzy Greenwood. Shutout provided by Taylor Aguirre and Reyna Maya. Strong defense by Kendylynn Loos, Jennifer Ramirez, Elly Aguilar, and Isela Caliz.

Kimberly 7, Bliss 0: Soph. Monserrat Torres (2) | Jr. Madison Smith (4) | Jr. Bella Osterman: (1) | Assists by: Freshman-Ellie Stastny: 2 assists | Torres- 2 assists | Osterman: 2 assists | Senior- Mari Juarez: 1 assist

Wendell 5, Filer 1: Yadeira Alvarez (3) | Aaliyah Orozco (2)

Shutout led by goalkeeper (soph) Macee Cook

VOLLEYBALL:

Gooding 3, Canyon Ridge 2: (25-6; 15-25; 21-25; 25-19; 15-13) Alx Roe 7 kills, 15 digs 2 blocks | Grace Lethlean 7 kills, 7 digs | Reece Fleming 5 kills, 24 assists, 10 digs

