Camas County books ticket to state, Richfield slated for play-in game; local roundup

SHOSHONE, Idaho (KMVT/KSVT) — It was a low-scoring affair, dominated by defense. But the Mushers of Camas County pulled out the win Thursday night over Richfield, 39-33, to secure the No. 2 seed from District IV to the 1A DII Girls Basketball State Tournament.

Camas will play Tri-Valley on February 17 at Nampa High School in the first round. Tip-off is scheduled for noon.

Now the Tigers are headed to a play-in game on Saturday against Garden Valley at Twin Falls High School. Tip-off is slated for 3 p.m.

BOYS BASKETBALL:

Jerome 59, Wood River 39: The Tigers finish as Great Basin District 7 champions.

Glenns Ferry 59, Lighthouse 58 (OT)

Shoshone 47, Murtaugh 45: Gabriel Myers had 21 points, whileTristin Schroeder scored 14 for the Indians. Pacing the Red Devils, Ty Stanger with 21 points and Hunter Andersen who added 12.

Oakley 66, Raft River 40

WRESTLING:

Buhl (BUHL) 60.0 Declo (DECL) 30.0285: Peyton Thompson (DECL) over (BUHL) (For.) 98: Wyatt Pearson (BUHL) over Riley Hutchison (DECL) (Fall 0:33) 106: Marshall Mortensen (BUHL) over (DECL) (For.) 113: Damian Craner (BUHL) over (DECL) (For.) 120: Bowen Brunson (BUHL) over (DECL) (For.) 126: Riley Brunson (BUHL) over (DECL) (For.) 132: Chance Bennett (BUHL) over (DECL) (For.) 138: Jayce Bower (BUHL) over AV Marino (DECL) (Fall 1:15) 145: Ismael Salas (BUHL) over Ben Gerratt (DECL) (Fall 0:41) 152: Benn Winkle (BUHL) over (DECL) (For.) 160: Wyatt Anderson (BUHL) over Case Durfee (DECL) (Fall 5:22) 170: Derek Matthews (DECL) over Kaiden Villaro (BUHL) (Fall 1:02) 182: Presley Fullmer (DECL) over Jesse Dominguez (BUHL) (Fall 2:36) 195: Braden Darrington (DECL) over (BUHL) (For.) 220: Dylan Muir (DECL) over Garret Theurer (BUHL) (Fall 3:56)

Buhl (BUHL) 54.0 Kimberly (KIMB) 28.098: Wyatt Pearson (BUHL) over (KIMB) (For.) 106: Dallin Walter (KIMB) over Marshall Mortensen (BUHL) (Fall 0:47) 113: Damian Craner (BUHL) over (KIMB) (For.) 120: Bowen Brunson (BUHL) over Tegan Newlan (KIMB) (Fall 4:29) 126: Riley Brunson (BUHL) over Preston Shaw (KIMB) (Fall 0:45) 132: Chance Bennett (BUHL) over Jared Hanchey (KIMB) (Fall 1:41) 138: Jayce Bower (BUHL) over Tennessee Owens (KIMB) (Fall 2:43) 145: Ismael Salas (BUHL) over (KIMB) (For.) 152: Ethan Coy (KIMB) over Benn Winkle (BUHL) (MD 18-6) 160: Travis Erickson (KIMB) over Wyatt Anderson (BUHL) (Fall 4:13) 170: Riley Klimes (KIMB) over Kaiden Villaro (BUHL) (Fall 2:00) 182: Jesse Dominguez (BUHL) over (KIMB) (For.) 195: Zach Gunnell (KIMB) over (BUHL) (For.) 220: Garret Theurer (BUHL) over (KIMB) (For.) 285: Double Forfeit

DECL (46) KIMB (30)

98 Riley Hutchison (Declo) over Unknown (For.) 6-0 106 Dallin Walter (Kimberly) over Unknown (For.) 0-6 120 Bodee Laumb (Declo) vs. Tegan Newlan (Kimberly) 0-0 126 Preston Shaw (Kimberly) over Unknown (For.) 0-6 132 Nathan Gerratt (Declo) over Unknown (For.) 6-0 138 AV Marino (Declo) over Tennessee Owens (Kimberly) (MD 13-3) 4-0 145 Ben Gerratt (Declo) over Unknown (For.) 6-0 152 Ethan Coy (Kimberly) over Unknown (For.) 0-6 160 Travis Erickson (Kimberly) over Case Durfee (Declo) (Fall 1:42) 0-6 170 Derek Matthews (Declo) over Riley Klimes (Kimberly) (Fall 0:56) 6-0 182 Presley Fullmer (Declo) over Unknown (For.) 6-0 195 Zach Gunnell (Kimberly) over Braden Darrington (Declo) (Fall 5:12) 0-6 220 Dylan Muir (Declo) over Unknown (For.) 6-0 286 Peyton Thompson (Declo) over Unknown (For.)6-0 145 Extra: Ben Gerratt (Declo) over Gage Carter (Kimberly) (Fall 1:40) 0 0 195 Extra: Presley Fullmer (Declo) over Brady Dille (Kimberly) (Fall 0:32) 0 0 195 Extra: Zach Gunnell (Kimberly) over Dylan Muir (Declo) (Fall 3:47) 0 0

