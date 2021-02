Jerome looks to bring back some hardware at state wrestling; 4A participants

JEROME, Idaho (KMVT/KSVT) — Jerome won the Great Basin 7 District Tournament on Saturday, their first district title since 2019.

The Tigers placed second in 2017, ’18 and ’20 at districts. At state, the Tigers took eight in 2017, fourth in ’18, third in ’19 and seventh in ’20.

The Minico Spartans qualified a district-high 23 wrestlers, while the Tigers qualified 22 for the state championships.

All together, 66 wrestlers from District IV qualified for the 2021 Idaho High School State Championships being held at the Ford Idaho Center in Nampa on Friday, Feb. 26.

QUALIFIERS:

98

James Bolton Canyon Ridge, 27-12, 9

Troy Larsen Jerome, 29-12, 9

Isaac DeTemple Burley, 19-13, 9

Andre Valero Minico, 17-10, 9

Cooper Stimpson Minico, 31-13, 9

106

Francisco Zagal Twin Falls, 22-9, 11

Kaiden Rubash Jerome, 25-9, 10

Braylond Hall Minico, 23-21, 9

Rabin Darjee Canyon Ridge, 17-21, 9

113

Dallin Wellard Jerome, 18-17, 9

Brennan Gordon Twin Falls, 30-11, 9

Lita Cruz Minico, 26-7, 11

Tyson Tatton Twin Falls, 17-13, 11

Hernan Dominguez Minico, 15-9, 11

120

Jordan Fisher Jerome, 24-10, 11

Frankie Graham Minico, 31-7, 11

Clancy Mummert Twin Falls, 23-6, 11

Jesus Gonzalez Twin Falls, 23-14, 10

Brody Ottley Minico, 26-11, 9

Cooper Scarrow Jerome, 28-11, 10

126

Joseph Terry Minico, 33-11, 10

Brayden McNair Twin Falls, 26-18, 12

Eli Espino Jerome, 34-7, 12

132

Gabriel Taboa Jerome, 29-1, 12

Ethan Borrayo Jerome, 17-5, 12

Andrew Ball Minico, 23-18, 9

James Burr Minico, 19-18, 12

Behdad Ebadeh Ahwazi Canyon Ridge, 20-17, 10

138

Kale Osterhout Minico, 32-13, 10

Hunter Gause Twin Falls, 13-26, 11

Dawson Osterhout Minico, 35-4, 12

145

Kelt Studer Minico, 18-13, 10

Camren Firth Jerome, 12-11, 11

Chris Franco Twin Falls, 10-3, 11

Ryland Turner Jerome, 26-12, 11

Kyson Anderson Minico, 15-6, 9

152

Xavier Arredondo Minico, 24-12, 12

Gavin Williamson Jerome, 27-11, 9

Milton Hernandez Minico, 30-10, 11

160

Caleb Somers Canyon Ridge, 32-17, 9

Freddy Martinez Minico, 17-9, 10

Jacob Wallace Jerome, 28-9, 12

Levi Lockett Jerome, 21-11, 10

Spencer Pease Minico, 17-9, 9

170

Tazyn Twiss Minico, 21-2, 12

Matthew Young Jerome, 33-14, 11

James Noorlander Twin Falls, 26-18, 10

Oscar Arteage Minico, 23-18, 12

182

Nathan Parsons Jerome, 28-5, 12

Zahne Ruiz Twin Falls, 23-12, 10

Gabriel Martinez-Rodas Twin Falls, 20-11, 12

195

Robby Ortega Jerome, 23-12, 11

Joseph Stevenson Jerome, 22-4, 12

Raven Janis Twin Falls, 12-9, 12

Kaimbridge Gee Minico, 22-14, 11

Skeet Newton Twin Falls, 26-3, 11

Javier Rangel Minico, 13-9, 11

220

Colby Coates Jerome, 32-11, 10

Khai Ruiz Twin Falls, 23-10, 12

Porter Wright Jerome, 26-4, 12

Jesus Cruzes Burley, 16-22, 11

Alex Wood Canyon Ridge, 27-15, 9

285

Mark Larsen Jerome, 27-12, 10

Martin Kronberg Canyon Ridge, 22-18, 12

Baylee Carney Twin Falls, 22-7, 11

Landon Dallman Jerome, 10-6, 11

