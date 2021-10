Twin Falls wins District IV swim meet

TWIN FALLS, Idaho (KMVT/KSVT) —Twin Falls featured 12 swimmers qualify for the state championships, in route to their district championship.

Combined Team Scores:

1. Twin Falls High School 170 2. Lighthouse Christian School 125 2. Burley High School 125 4. Canyon Ridge High School 101 5. Jerome High School Swim Team 96 6. Minico High School 94 7. Wood River High School 85.5 8. Declo High School 76 9. Kimberly High School 63 10. Mountain Home High Swim Team 38.5 11. Gooding High School 29 12. Oakley High School 15

The top four relays and top five individual placers qualify for state.

Girls 200 Yard Medley Relay:

1 LCS A 2:00.90 18 1) Thomson, Gabby 18 2) Buschhorn, Jocee 15 3) Taitai, Morea 17 4) Thomson, Asha 16

2 TFHS-ZZ A 2:04.25 14 1) Cluff, Lily 17 2) Doetsch, Clara 14 3) Bjornn, Isabel 18 4) Miller, Julia 15

3 BHS A 2:07.11 12 1) Hemsley, Addie 16 2) Wray, Rylee 15 3) Peterson, Jacobie 17 4) Tarbet, Leslie 14

4 MHS A 2:07.66 10 1) Clark, Catherine 16 2) Hansen, Kate 15 3) Catmull, Kylie 16 4) Villalobos, Naveah 17

Boys 200 Yard Medley Relay:

1 TFHS-ZZ A 1:50.40 18 1) Wright, Henry 16 2) Reis, Carson 15 3) Case, Parker 17 4) Savage, Dyllon 17

2 BHS A 1:50.65 14 1) Milliron, Cree 17 2) Peterson, Bryce 15 3) Rasmussen, Jackson 17 4) Barfuss, Kayden 18

3 MHS A 1:50.81 12 1) Huff, Luke 17 2) Young, Caleb 17 3) Haugeberg, Mac 18 4) Young, Jacob 16

4 CRHS A 1:51.68 10 1) Dixon, Carter 18 2) Atwood, Qian 16 3) Thomas, Brec 18 4) Dixon, Colby 15 5 WRHS A 1:53

Girls 200 Yard Freestyle:

1 Miller, Julia 15 TFHS-ZZ 2:03.24 9

2 Taitai, Morea 17 LCS 2:12.76 7

3 Webb, Brytten 17 DHS 2:17.96 6

4 Stapelman, Zoey 15 DHS 2:19.67 5

5 Johnson, Marizta JHS-US 2:23.22 4

Boys 200 Yard Freestyle:

1 Schnitzeler, AJ 14 LCS 1:56.72 9

2 Dixon, Carter 18 CRHS 1:56.90 7

3 Haugeberg, Mac 18 MHS 2:02.77 6

4 Radford, Brayden JHS-US 2:04.72 5

5 Lewis, Chase KHS 2:05.59 4

Girls 200 Yard Freestyle:

1 Loomis, Charlotte WRHS 2:25.43 9

2 Buschhorn, Jocee 15 LCS 2:34.32 7

3 Friedhof, Ryen 17 DHS 2:35.04 6

4 Wright, Emily 14 TFHS-ZZ 2:49.31 5

5 Taylor, Avery KHS 2:49.55 4

Boys 200 Yard Individual Freestyle:

1 Pittock, Tylar 18 LCS 2:07.58 9

2 Reis, Carson 15 TFHS-ZZ 2:10.75 7

3 Jones, Ben 18 OHS 2:14.15 6

4 Atwood, Qian 16 CRHS 2:22.62 5

5 Johnson, Jack JHS-US 2:26.25 4

Girls 50 Yard Freestyle:

1 Thomson, Asha 16 LCS 25.62 9

2 Baker, Natelie 16 MHHST-ZZ 27.11 7

3 Hansen, Kate 15 MHS 27.53 6

4 Lakey, Donevin 15 GOOD 27.72 5

5 Emberlin, Kyra 16 TFHS-ZZ 28.23 4

Boys 50 Yard Freestyle:

1 Rasmussen, Jackson 17 BHS 22.30 9

2 Baker, Jess JHS-US 23.50 7

3 Huff, Luke 17 MHS 23.82 6

4 Hansen, Ethan WRHS 24.12 5

5 Young, Caleb 17 MHS 24.15 4

Girls 100 Yard Butterfly:

1 Peterson, Jacobie 17 BHS 1:06.52 9

2 Taitai, Morea 17 LCS 1:06.62 7

3 Lakey, Donevin 15 GOOD 1:07.90 6

4 McCray, Maya 14 MHHST-ZZ 1:07.91 5

5 Thomson, Gabby 18 LCS 1:08.43 4

Boys 100 Yard Butterfly:

1 Knowles, Austin 17 DHS 55.63 9

2 Pittock, Tylar 18 LCS 57.46 7

3 Thomas, Brec 18 CRHS 58.66 6

4 Case, Parker 17 TFHS-ZZ 59.53 5

5 Radford, Brayden JHS-US 1:00.37 4

Girls 100 Yard Freestyle:

1 Thomson, Asha 16 LCS 55.09 9

2 Barrus, Jennifer 17 JHS-US 58.90 7

3 Friedhof, Ryen 17 DHS 59.17 6

4 Heider, Tylee 15 CRHS 1:01.02 5

5 Lund, Jaycee KHS 1:01.36 4

Boys 100 Yard Freestyle:

1 Rasmussen, Jackson 17 BHS 50.61 9

2 Huff, Luke 17 MHS 52.00 7

3 Baker, Jess JHS-US 52.50 6

4 Hansen, Ethan WRHS 52.67 5

5 Barfuss, Kayden 18 BHS 53.47 4

Girls 500 Yard Freestyle:

1 Miller, Julia 15 TFHS-ZZ 5:42.07 9

2 Cluff, Lily 17 TFHS-ZZ 5:58.46 7

3 Bjornn, Isabel 18 TFHS-ZZ 6:23.27 6

4 Webb, Brytten 17 DHS 6:25.77 5

5 Johnson, Marizta JHS-US 6:27.32 4

Boys 500 Yard Freestyle:

1 Thomas, Brec 18 CRHS 5:20.00 9

2 Schnitzeler, AJ 14 LCS 5:20.11 7

3 Dixon, Carter 18 CRHS 5:20.81 6

4 Muir, Tyler 17 BHS 6:08.11 5

5 Halverson, Hank 16 TFHS-ZZ 6:16.46 4

Girls 200 Yard Freestyle:

1 LCS A 1:50.12 18 1) Thomson, Gabby 18 2) Buschhorn, Jocee 15 3) Taitai, Morea 17 4) Thomson, Asha 16

2 BHS A 1:53.12 14 1) Tarbet, Leslie 14 2) Wray, Rylee 15 3) Hemsley, Addie 16 4) Peterson, Jacobie 17

3 DHS A 1:53.13 12 1) Webb, Brytten 17 2) Webb, Macy 16 3) Stapelman, Zoey 15 4) Friedhof, Ryen 17

4 WRHS A 1:55.82 10 1) Loomis, Charlotte 2) Blackburn, Mykelti 3) Rundell, Riley 4) Nickum, Maddox

Boys 200 Yard Freestyle Relay:

1 BHS A 1:38.29 18 1) Barfuss, Kayden 18 2) Muir, Tyler 17 3) Milliron, Cree 17 4) Rasmussen, Jackson 17

2 JHS-US A 1:38.47 14 1) Johnson, Jack 2) Barrus, Landon 16 3) Radford, Brayden 4) Baker, Jess

3 MHS A 1:39.10 12 1) Young, Caleb 17 2) Young, Jacob 16 3) Haugeberg, Mac 18 4) Huff, Luke 17

4 WRHS A 1:40.26 10 1) Smith, Dylan 2) Bier, Larsen 3) Hurd, Michael 4) Hansen, Ethan

Girls 100 Yard Backstroke:

1 Loomis, Charlotte WRHS 1:04.06 9

2 Cluff, Lily 17 TFHS-ZZ 1:07.47 7

3 Lund, Jaycee KHS 1:08.91 6

4 Heider, Tylee 15 CRHS 1:10.55 5

5 Stapelman, Zoey 15 DHS 1:10.60 4

Boys 100 Yard Backstroke:

1 Jones, Ben 18 OHS 59.28 9

2 Milliron, Cree 17 BHS 1:01.62 7

3 Lewis, Chase KHS 1:01.83 6

4 Case, Parker 17 TFHS-ZZ 1:02.19 5

5 Dilworth, Derek 16 JHS-US 1:05.37 4

Girls 100 Yard Breaststroke:

1 Thomson, Gabby 18 LCS 1:14.57 9

2 Barrus, Jennifer 17 JHS-US 1:15.51 7

3 Hansen, Kate 15 MHS 1:16.63 6

4 Buschhorn, Jocee 15 LCS 1:17.35 5

5 Taylor, Avery KHS 1:18.08 4

Boys 100 Yard Breaststroke:

1 Knowles, Austin 17 DHS 1:03.42 9

2 Reis, Carson 15 TFHS-ZZ 1:06.37 7

3 Young, Caleb 17 MHS 1:09.81 6

4 Bier, Larsen WRHS 1:10.13 5

5 Greybeal, Garrett 17 GOOD 1:10.40 4

Girls 400 Yard Freestyle Relay:

1 TFHS-ZZ A 4:11.25 18 1) Cluff, Lily 17 2) Bjornn, Isabel 18 3) Doetsch, Clara 14 4) Miller, Julia 15

2 DHS A 4:15.22 14 1) Webb, Brytten 17 2) Webb, Macy 16 3) Stapelman, Zoey 15 4) Friedhof, Ryen 17

3 MHS A 4:20.65 12 1) Clark, Catherine 16 2) Catmull, Kylie 16 3) Villalobos, Naveah 17 4) Hansen, Kate 15

4 CRHS A 4:23.20 10 1) Raschke, Paige 14 2) Hall, Rachel 16 3) Reid, Elle 14 4) Heider, Tylee 15

Boys 400 Yard Freestyle Relay:

1 CRHS A 3:40.95 18 1) Thomas, Brec 18 2) Atwood, Qian 16 3) Dixon, Colby 15 4) Dixon, Carter 18

2 JHS-US A 3:42.86 14 1) Johnson, Jack 2) Yeager, Daniel 16 3) Radford, Brayden 4) Baker, Jess

3 TFHS-ZZ A 3:43.15 12 1) Reis, Carson 15 2) Halverson, Hank 16 3) Stallones, Aidan 14 4) Case, Parker 17

4 KHS A 3:55.31 10 1) Lewis, Chase 2) Sturgill, Eli 3) Jackman, Alek 4) Rinehart, Avery

