Canyon Conference releases all-conference football selections

TWIN FALLS, Idaho (KMVT/KSVT) — The first team features a variety of Declo, Valley and Wendell players, with the Hornets taking a slight edge over the Trojans when it comes down to numbers.

Declo is the District IV champion.

First Team Offense

QB Gabe Finley Fr Wendell

RB Derek Matthews Sr Declo

RB Keegan Ramsey Sr Declo

WR Bodey Cutler So Wendell

WR Kaden Ramsey Sr Declo

WR Jeremy Hardy Sr Valley

OL John Smith Sr Wendell

OL Jovani Gomez Sr Declo

OL Aiden Dorantez Jr Declo

OL Logan Dimond Jr Valley

OL Jared Olander Sr Wendell

Kicker Juan Murillo Sr Wendell

Kick Returner Kaden Ramsey Sr Declo

Honorable Mention Offense

OL Robbie Staffen Sr Valley

RB Jesse Chavez So Wendell

OL Deegan Gonzalez So Wendell

First Team Defense

DL Zander Roseborough Sr Valley

DL Xander Coelho Jr Wendell

DL Matt Bronson Sr Declo

DL John Smith Sr Wendell

LB Derek Matthews Sr Declo

LB Aden Bunn Sr Wendell

LB Tregan Zollinger Sr Declo

DB Keegan Ramsey Sr Declo DB Kaden Ramsey Sr Declo

DB Aaron Damian So Valley

DB Matt Dahl Sr Wendell

Punter Keegan Ramsey Sr Declo

Honorable Mention Defense

LB Braden Buschhorn Jr Valley

DL Alan Damian Jr Valley

Copyright 2021 KMVT/KSVT. All rights reserved.