IDFG sets rainbow trout stocking schedule for April

MAGIC VALLEY, Idaho (KMVT/KSVT) — The Idaho Department of Fish and Game will be stocking more than 63,000 rainbow trout throughout the Magic Valley Region in the month of April.

The stocking dates and locations are as follows:

Hagerman WMA Oster Lake #1

April 4 - 8

600 fish

Hagerman WMA Riley Creek Pond

April 4 - 8

600 fish

Magic Reservoir

April 4 - 8

7,500 fish

Mormon Reservoir

April 4 - 8

6,000 fish

Freedom Park Pond

April 4 - 8

500 fish

Filer Kids Pond and Filer Pond

April 4 - 8

450 fish

Dog Creek Reservoir

April 4 - 8

2,000 fish

Gavers Lagoon

April 11 - 15

1,425 fish

Penny Lake

April 11 - 15

400 fish

Crystal Springs Lake

April 11 - 15

300 fish

Niagara Springs

April 11 - 15

250 fish

Niagara Springs Wood Duck Pond

April 11 - 15

100 fish

Dierkes Lake

April 11 - 15

2,500 fish

Hagerman WMA Oster Lake #1

April 11 - 15

600 fish

Hagerman WMA Riley Creek Pond

April 11 - 15

600 fish

Hagerman WMA Oster Lake #2

April 11 - 15

350 fish

Hagerman WMA Oster Lake #3

April 11 - 15

350 fish

Hagerman WMA Oster Lake #4

April 11 - 15

350 fish

Hagerman WMA Oster Lake #1

April 18 - 22

600 fish

Hagerman WMA Riley Creek Pond

April 18 - 22

1,000 fish

Little Wood River

April 18 - 22

650 fish

Filer Kids Pond and Filer Pond

April 18 - 22

450 fish

Freedom Park Pond

April 18 - 22

500 fish

Camas Kids Pond

April 18 - 22

1,500 fish

Penny Lake

April 25 - 29

500 fish

Richfield Canal

April 25 - 29

1,000 fish

Crystal Springs Lake

April 25 - 29

300 fish

Niagara Springs

April 25 - 29

250 fish

Hagerman WMA Bass Pond #1

April 25 - 29

475 fish

Hagerman WMA Oster Lake #1

April 25 - 29

600 fish

Hagerman WMA Riley Creek Pond

April 25 - 29

1,000 fish

Salmon Falls Creek Reservoir

April 25 - 29

18,000 fish

Oakley Reservoir

April 25 - 29

10,000 fish

Stone Reservoir

April 25 - 29

2,000 fish

Copyright 2022 KMVT/KSVT. All rights reserved.