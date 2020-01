Bair, Cummins help Kimberly rout Buhl; local roundup

Buhl hung around early with Kimberly, but the Bulldogs pulled away, winning 65-35.

Dawson Cummins led the Bulldogs with 18 points, while Peyton Bair added 17 points for Kimberly.

Kimberly moves to 9-1 on the season.

The Indians' losing streak now sits at nine as they try to put an end to the frustration at Gooding on Friday.

OTHER SCORES:

Minico 61, Twin Falls 60 (OT):

14 18 10 17 OT 12

9 21 9 10 OT 11

Pacing the Spartans, Kasen Carpenter who had a game-high 19 points, Phillip Boettcher scored 16 points, while Rylan Chandler added 11. For the Bruins, Nick Swensen and Mason Swafford both scored 17 points, while Zach Ball added nine.

Burley 64, Wood River 60: Jace Whiting scored 31 points, while Creighton Hansen added 13 points and Bridger Guiles scored eight points.

Pocatello 67, Jerome 58

Shoshone 49, Glenns Ferry 45

GIRLS SCORES:

Gooding 45, Wendell 27

Declo 49, Raft River 42

Carey 43, Hansen 36

BOWLING:

Canyon Ridge Defeated Burley 10/4

Burley Defeated Twin Falls 12/2

Canyon ridge Defeated Minico 10/4

Minico Defeated Twin Falls 13/1

High Individuals:

Minico Moriah Pinther 208

Burley Mackenzie Sutliff 154

Declo Bailee Burton 182

Twin Falls Alexia Quaintance 160

Canyon Ridge Ravyn Barela 158

All above Girls:

Boys

Minico Defeated Twin Falls 12/2

Minico Defeated Canyon Ridge 12/2

Burley Defeated Twin Falls 11/3

Canyon Ridge Defeated Burley 10/4

Declo Defeated Canyon Ridge 8/6

Declo Defeated Twin Falls 11/3

High individual:

Minico Brogan Uscola 244

Declo Tony rios 198

Burley Ryder Gerard 175

Twin Falls Digna 140

Canyon Ridge Andrew Pruitt 174

WRESTLING:

Filer (FILE) 36.0 Valley (VALL) 30.0

98: Double Forfeit 106: Alice Smith (VALL) over (FILE) (For.) 113: Evan Allen (VALL) over Lauren Henderhan (FILE) (Fall 3:04) 120: Dylan Curry (FILE) over (VALL) (For.) 126: Angel Diaz Gomez (VALL) over (FILE) (For.) 132: Jessy Cardenas (VALL) over Arath Chavez (FILE) (Fall 3:36) 138: Jaimen Swainston (FILE) over Jason Orozco (VALL) (Fall 1:55) 145: Elliot Pastoor (FILE) over (VALL) (For.) 152: Elliott Jack (FILE) over (VALL) (For.) 160: Double Forfeit 170: Double Forfeit 182: Owenn Meyer (FILE) over Tito Garcia (VALL) (Fall 5:49) 195: Kaden Buhler (VALL) over (FILE) (For.) 220: Joey McKay (FILE) over Robbie Staffen (VALL) (Fall 1:21) 285: Double Forfeit

Declo (DECL) 54.0 Filer (FILE) 24.0

98: Coy Worthington (DECL) over (FILE) (For.) 106: Double Forfeit 113: Lauren Henderhan (FILE) over (DECL) (For.) 120: Jon Anderson (DECL) over Dylan Curry (FILE) (Fall 3:23) 126: AV Marino (DECL) over (FILE) (For.) 132: Nathan Gerratt (DECL) over Arath Chavez (FILE) (Fall 4:52) 138: Jaimen Swainston (FILE) over Alex Mazur (DECL) (Fall 1:01) 145: Elliot Pastoor (FILE) over Case Durfee (DECL) (Fall 1:49) 152: Presley Fullmer (DECL) over Elliott Jack (FILE) (Fall 1:29) 160: Derek Matthews (DECL) over (FILE) (For.) 170: AJ Lyda (DECL) over (FILE) (For.) 182: Owenn Meyer (FILE) over Braden Darrington (DECL) (Fall 1:06) 195: Miguel Juarez (DECL) over (FILE) (For.) 220: Dawson Osterhout (DECL) over Joey McKay (FILE) (Fall 1:08) 285: Double Forfeit

Canyon Ridge (CARI) 54.0 Filer (FILE) 30.0

113: LUIS MARTINEZ (CARI) over Lauren Henderhan (FILE) (Fall 1:00) 120: Dylan Curry (FILE) over Broc Bloxham (CARI) (Fall 1:10) 126: Rahul Mager (CARI) over (FILE) (For.) 132: BEHDAD EDADEH AHWAZI (CARI) over Arath Chavez (FILE) (Fall 5:19) 138: Jaimen Swainston (FILE) over YUSAF BENKAHLA (CARI) (Fall 3:51) 145: Elliot Pastoor (FILE) over JEREMY WALLACE (CARI) (Dec 8-4) 152: Elliott Jack (FILE) over JASON JONES (CARI) (Fall 1:34) 160: KAYDIN SKAGGS (CARI) over (FILE) (For.) 170: CALEB LEWIS (CARI) over (FILE) (For.) 182: Owenn Meyer (FILE) over CADEN STEARNS (CARI) (Fall 1:44) 195: BRAYDEN SITES (CARI) over (FILE) (For.) 220: Joey McKay (FILE) over ANDREW SHAW (CARI) (Dec 7-1) 285: MARTY KRONBERG (CARI) over (FILE) (For.) 98: DIOSH URAUN (CARI) over (FILE) (For.) 106: Jay Bentley (CARI) over (FILE) (For.)