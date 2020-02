Burley falls to Century in the 4A district championship; local sports roundup

The last two state champions played for a district title on Thursday night. In the 4A girls basketball district championship, Burley traveled to Century.

The Diamondbacks cruised to the 52-31 victory.

The Bobcats open state with the winner from districts one and two at Timberline High School next Thursday at 6:15.

Preston eliminated Jerome from postseason contention after a nail-biter of a game, 66-60.

And in 1A DI action, Butte County dominated Valley, 55-28 in American Falls for the state play-in spot.

BOYS BASKETBALL SCORES:

Murtaugh 58, Glenns Ferry 57: Kolby McClure led the Red Devils with 33 points, while Kade Setoki added nine points and 14 rebounds and Ty Ty Stanger also scored nine. For the Pilots, Cody scored 33 points.

Camas 72, Richfield 42

Lighthouse 65, Dietrich 44

WRESTLING:

Nampa Christian (NACH) 34.0 Filer (FILE) 33.0

98: Double Forfeit 106: Double Forfeit 113: Lauren Henderhan (FILE) over (NACH) (For.) 120: Dylan Curry (FILE) over (NACH) (For.) 126: Double Forfeit 132: Zane Dalton (NACH) over (FILE) (For.) 138: Jaimen Swainston (FILE) over Daniel Thompson (NACH) (TF 15-0 4:50) 145: Titus Carson (NACH) over Elliot Pastoor (FILE) (MD 11-3) 152: Jarrod Coach (FILE) over Trey Stokes (NACH) (MD 16-2) 160: Ethan Pearson (NACH) over (FILE) (For.) 170: Cody Greentree (NACH) over (FILE) (For.) 182: Owenn Meyer (FILE) over Matt Tiersma (NACH) (Fall 1:16) 195: Reggie Lucarelli (NACH) over (FILE) (For.) 220: Joey McKay (FILE) over Zach West (NACH) (Fall 2:22) 285: Gabe Bowlin (NACH) over (FILE) (For.)

Filer (FILE) 42.0 Glenns Ferry (GLFE) 18.0

98: Double Forfeit 106: Double Forfeit 113: Lauren Henderhan (FILE) over (GLFE) (For.) 120: Dylan Curry (FILE) over (GLFE) (For.) 126: Braden Chafin (GLFE) over (FILE) (For.) 132: Double Forfeit 138: Jaimen Swainston (FILE) over (GLFE) (For.) 145: Elliot Pastoor (FILE) over (GLFE) (For.) 152: Jarrod Coach (FILE) over (GLFE) (For.) 160: Wyatt Castagneto (GLFE) over (FILE) (For.) 170: Patrick McKean (GLFE) over (FILE) (For.) 182: Owenn Meyer (FILE) over Patrick McKean (GLFE) (Fall 0:12) 195: Double Forfeit 220: Joey McKay (FILE) over (GLFE) (For.) 285: Double Forfeit

Buhl (BUHL) 51.0 Kimberly (KIMB) 36.0

98: Dallin Walters (KIMB) over Marshall Mortensen (BUHL) (Fall 4:03) 106: Edgar Sanchez (BUHL) over Carson Stanger (KIMB) (Fall 0:18) 113: Kade Orr (BUHL) over (KIMB) (For.) 120: Jonah Bacon (KIMB) over Julian Ruiz (BUHL) (Fall 1:21) 126: Chance Bennett (BUHL) over Preston Shaw (KIMB) (Fall 1:34) 132: Jayce Bower (BUHL) over (KIMB) (For.) 138: Alan Jaramillo (BUHL) over Gage Carter (KIMB) (Fall 1:36) 145: Ethan Coy (KIMB) over Ismael Salas (BUHL) (Fall 2:49) 152: David Tennant (BUHL) over Travis Erickson (KIMB) (Dec 7-1) 160: Trace Mayo (KIMB) over Jordan Ruiz (BUHL) (Fall 0:53) 170: Broddey Cunningham (KIMB) over Tate Douglas (BUHL) (Fall 1:15) 182: Demetrio Canchola (BUHL) over (KIMB) (For.) 195: Zach Gunnell (KIMB) over Jacob Gardner (BUHL) (Fall 1:14) 220: Reese Jarvis (BUHL) over (KIMB) (For.) 285: Moises Salazar (BUHL) over (KIMB) (For.)

BOWLING:

1st Kimberly 9/0 1192 Total Pins

2nd Gooding 8/1 1187 Total Pins

3rd Declo 6/3 1114 Total Pins

4th Minico 6/3 1046 Total Pins

5th 5/4 5/4 1100 total Pins

6th Burley 4/5 1091 Total pins

7th Jerome 3/6 840 Total Pins

8th Twin Falls 963 Total pins

9th Wendell 749 Total Pins

10th Canyon Ridge 2 710 Total Pins

State Singles Monday 9 am

5A Bowladrome in Twin Falls

4A and 3A and down Snake River Bowl Burley

State Team Snake River Bowl Burley on Tuesday

5A and 3A and down 8:30

4A at 1pm