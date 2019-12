Minico athlete honored as one of conference's top football players

Some of you die-hard football fans have been wanting to know who earned the top awards for the Great Basin Conference.

Athletic directors and coaches waited until all of the participating teams held their banquets to make the announcements.

The East pod's Defensive Player of the Year honor goes to Zayne Maughan of Minico High School.

Maughan racked up 77.5 Tackles this year, produced three interceptions and had a touchdown. Maughan's crew held opponents to just under 20 points per game.

Offensive Player of the Year:

Nathan Manning, CEN

First team Defensive Back:

Jonah Sowell 11, CEN

Brayden Wight 11, CEN

Casey Bruner 11, POC

McCray Mort 11, BUR

Second team Defensive Back:

Damyien Castillo 11, BUR

Luis Gomez 12, BUR

Nick Sorenson 11, MIN

Jadyn Downs 12, POC

First team Defensive End:

D'Qua Lang 12, CEN

Johnny Hernandez 11, MIN

Bayden Sayer 11, POC

Ty Hyde 12, PRE

Second team Defensive End:

Judson Mathis 11, BUR

Gerrardo Durran 11, CEN

Jerrin Catmull 12, MIN

Tait Rawlings 11, PRE

First team Outside Backer:

Easton Millward 11, CEN

Dawson Osterhout 11, MIN

Second team Outside Backer:

Talon Adams 11, BUR

Kent Merrill 11, MIN

First team Inside Backer:

Dillon Samana 12, CEN

Hunter Killian 10, POC

Second team Inside Backer:

Boone Biermann 12, MIN

Zay Davis 12, PRE

First team Return Specialist:

Jovan Sowell, CEN

Second team Return Specialist:

Rylan Chandler, Minico

First team Placekicker:

Luis Gomez, BUR

Second team Placekicker:

Juan Cabrera, MIN

First team Punter:

Alexys Rivas, BUR

Second team Punter:

Isaiah Smith, PRE

First team Quarterback:

Jadyn Downs 12, POC

Second team Quarterback:

Ethan Gibbons 12, BUR

First team Running Back:

Rylan Chandler 12, MIN

Andrew Iverson 12, PRE

Karter Z 11, MIN

Tayzn Twiss 11, MIN

First team Offensive Line:

Franklyn Tilley 12, BUR

Brendan Daniels 12, CEN

Greyson Harwood 12, MIN

Izzy Jasso 12, MIN

Dallin Palmer 12, PRE

Jaxsen Tuia 11, CEN

Campbell Hicks 11, CEN

Tristan Workman 12, POC

Ben Read 11, POC

Rhett Larson 10, PRE

First team Wide Receiver:

Andrew Gunter, 12 CEN

Jovan Sowell, 11 CEN

Matt Ney, 12 POC

Scott Dunn, 12 PRE

Second team Wide Receiver:

Ramiro Garcia 12, BUR

Titan Fleischmann (TE) 11, CEN

Zack Park 10, POC

Cole Harris 11, PRE

Sportsman of the Year:

Devin Schelske, CEN

Josh Dibb, MIN

Matt Ney, POC

Parker Gilbert, PRE

Honorable Mention:

Carson Rice 11 OLB BUR

Corbin McCracken 12 OL BUR

Jacob Bracken 11 ILB BUR

Matt Cox 12 OL BUR

Matt Evans 12 DL BUR

Rylee Pedersen 12 DL BUR

Slayder Watterson 11 WR BUR

Steven Ramirez 12 OL BUR

Taten Garrard 12 ILB BUR

Bruin Fleischmann 10 WR CEN

Cooper Henkey 12 K CEN

Devin Schelske 12 OL CEN

Emmett Holt 11 DB CEN

Levi Bates 12 DL CEN

Marcus Lee 11 DL CEN

Myles Gifford 11 DB CEN

Ryeker Anderson 12 RB CEN

Sterling Sutton 11 OLB CEN

Ben Devries 12 WR MIN

Brevin Trenkle 9 QB MIN

Cannon Schow 11 DB MIN

Connor Stocking 12 QB MIN

Freddy Larios 12 DB MIN

Johnny Aguilar 12 DL MIN

Josh Dibb 12 OL MIN

Trenton Carroll 12 OL MIN

Luke Arthur 10 OL MIN

Adam Jones 10 DB POC

Jarret Lindley 12 ILB POC

Jaxon Williams (TE) 10 WR POC

Austin Liberty 12 DL PRE

Brock Shenk 12 OL PRE

Conner Schaffer 12 LB PRE

Garrett Ward 12 LB PRE

Gordan Knapp 12 WR PRE

Hudson Nelson 12 DL PRE

Isaiah Smith 12 DB PRE

Liam Ratchford 12 OL PRE

Scott Dunn 12 DB PRE

Ty Hyde 12 QB PRE