Minico rallies to shock Burley on the road; local sports roundup

Minico's Bailey Black scored 19 points, as the Spartans rallied in the second half to beat their rival Burley, 41-39. Amari Whiting paced the Bobcats with a game-high 21 points.

OTHER SCORES:

Twin Falls 36, Pocatello 24: Brinley Iverson and Keeli Peterson both had nine points.

Filer 51, Buhl 26: Ella Fisher led the Wildcats with 17 points and 10 rebounds, while Lexi Monson scored 10 points. Kori Gartner added nine rebounds.

BOYS BASKETBALL:

Declo 48, Filer 34

Lighthouse Christian 90, Dietrich 56

WRESTLING:

Twin Falls (TWFA) 42.0 Buhl (BUHL) 35.0

98: Francisco Zagal (TWFA) over Edgar Sanchez (BUHL) (Dec 6-2) 106: Daylen Peyman (BUHL) over Tyson Tatton (TWFA) (Dec 4-2) 113: Julian Ruiz (BUHL) over Jesus Gonzalez (TWFA) (Fall 1:34) 120: Clancy Mummert (TWFA) over Chance Bennett (BUHL) (Dec 6-4) 126: Jayce Bower (BUHL) over Ty Mauger (TWFA) (Fall 0:54) 132: Trace Nielsen (BUHL) over Kainan Hawkins (TWFA) (MD 12-1) 138: Ismael Salas (BUHL) over Hunter Gause (TWFA) (MD 9-1) 145: David Tennant (BUHL) over Jacob Fullenwider (TWFA) (Fall 2:12) 152: James Noorlander (TWFA) over Kaleb Homan (BUHL) (Fall 2:42) 160: Keaton Hawk (TWFA) over Jesse Dominguez (BUHL) (Fall 0:39) 170: Will Thompson (TWFA) over (BUHL) (For.) 182: Alexzander Baker (TWFA) over (BUHL) (For.) 195: Skeet Newton (TWFA) over Demetrio Canchola (BUHL) (Fall 1:49) 220: Baylee Carney (TWFA) over Reese Jarvis (BUHL) (Fall 0:45) 285: Moises Salazar (BUHL) over Supi Lugo (TWFA) (Fall 1:29)

Buhl (BUHL) 63.0 Mountain Home (MOHO) 13.0

120: Chance Bennett (BUHL) over Aidan Winters (MOHO) (Fall 1:48) 126: Zach Park (MOHO) over Jayce Bower (BUHL) (MD 13-4) 132: Trace Nielsen (BUHL) over Quinton Fredericksen (MOHO) (Fall 3:45) 138: Ismael Salas (BUHL) over Bryson Hansen (MOHO) (Fall 2:22) 145: Hector Miramontes (BUHL) over (MOHO) (For.) 152: Jacob Herrboldt (MOHO) over David Tennant (BUHL) (Dec 8-5) 160: Jesse Dominguez (BUHL) over Christian Martinez (MOHO) (Fall 4:54) 170: Double Forfeit 182: Marcus Robinson (MOHO) over (BUHL) (For.) 195: Demetrio Canchola (BUHL) over Demetri Smith (MOHO) (DQ) 220: Reese Jarvis (BUHL) over Kadyn Guerra (MOHO) (Fall 3:06) 285: Moises Salazar (BUHL) over (MOHO) (For.) 98: Edgar Sanchez (BUHL) over Caison Emkey (MOHO) (Fall 0:08) 106: Daylen Peyman (BUHL) over Daniel Martinez (MOHO) (Fall 5:42) 113: Kade Orr (BUHL) over Kawika Doronio (MOHO) (Dec 7-2)