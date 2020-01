Thursday's high school roundup

Twin Falls 50, Minico 40: Chowder Bailey scored 11 points and Paige Beem added 10.

Burley 51, Mountain Home 36: Amari Whiting led the Bobcats with 22 points, Kelsie Pope had 18, Carrie Baker 7, Allie Hege 2 and Sydney Searle added two.

Buhl 53, Wood River 45

Lighthouse 50, Murtaugh 47: Lions - Kynlee Thornton 22, Lauren Gomez 20 | Murtaugh - A. Stoker 17 and A Chatelain 12

WRESTLING:

Kimberly vs. Filer @ Filer/Kimberly/Raft River/Wendell Dual on 01/30/2020.

Kimberly (KIMB) 54.0 Filer (FILE) 28.0

98: Dallin Walters (KIMB) over (FILE) (For.) 106: Rhettlee Moreno (KIMB) over (FILE) (For.) 113: Tegan Newlan (KIMB) over Lauren Henderhan (FILE) (Fall 1:34) 120: Jonah Bacon (KIMB) over Dylan Curry (FILE) (Fall 1:28) 126: Preston Shaw (KIMB) over (FILE) (For.) 132: Arath Chavez (FILE) over (KIMB) (For.) 138: Jaimen Swainston (FILE) over Gage Carter (KIMB) (MD 12-0) 145: Ethan Coy (KIMB) over Elliot Pastoor (FILE) (Fall 1:12) 152: Jarrod Coach (FILE) over Travis Erickson (KIMB) (Fall 0:50) 160: Trace Mayo (KIMB) over (FILE) (For.) 170: Broddey Cunningham (KIMB) over (FILE) (For.) 182: Owenn Meyer (FILE) over (KIMB) (For.) 195: Zach Gunnell (KIMB) over (FILE) (For.) 220: Joey McKay (FILE) over (KIMB) (For.) 285: Double Forfeit

Wendell vs. Filer @ Filer/Kimberly/Raft River/Wendell Dual on 01/30/2020.

Filer (FILE) 42.0 Wendell (WEND) 24.0

120: Dylan Curry (FILE) over Elliot Thompson (WEND) (Fall 1:31) 126: Evan Haddad (WEND) over (FILE) (For.) 132: Arath Chavez (FILE) over Gunner Hester (WEND) (Fall 2:00) 138: Jaimen Swainston (FILE) over (WEND) (For.) 145: Elliot Pastoor (FILE) over (WEND) (For.) 152: Jarrod Coach (FILE) over (WEND) (For.) 160: Double Forfeit 170: Double Forfeit 182: Remington Winmill (WEND) over Owenn Meyer (FILE) (Fall 2:40) 195: Kolby Sutton (WEND) over (FILE) (For.) 220: Joey McKay (FILE) over (WEND) (For.) 285: Double Forfeit 98: Double Forfeit 106: Wyatt Flick (WEND) over (FILE) (For.) 113: Lauren Henderhan (FILE) over Francisco Diaz (WEND) (Fall 1:24)

Raft River vs. Filer @ Filer/Kimberly/Raft River/Wendell Dual on 01/30/2020.

Filer (FILE) 33.0 Raft River (RARI) 29.0

98: Double Forfeit 106: Double Forfeit 113: JT Smith (RARI) over Lauren Henderhan (FILE) (TF 15-0 2:36) 120: Dylan Curry (FILE) over (RARI) (For.) 126: Double Forfeit 132: Arath Chavez (FILE) over (RARI) (For.) 138: Jaimen Swainston (FILE) over (RARI) (For.) 145: Elliot Pastoor (FILE) over (RARI) (For.) 152: Jarrod Coach (FILE) over Brodey Ottley (RARI) (Dec 6-1) 160: Ryan Nelson (RARI) over (FILE) (For.) 170: Carson Durfee (RARI) over (FILE) (For.) 182: Denzil Lloyd (RARI) over Owenn Meyer (FILE) (Fall 3:37) 195: Double Forfeit 220: Joey McKay (FILE) over (RARI) (For.) 285: Davin Jones (RARI) over (FILE) (For.)

