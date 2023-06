The 64 matches today in Wimbledon qualifying qualification round 1 include No. 91-ranked Clara Tauson matching up against No. 139 Emina Bektas.

Check out the latest odds for the entire Wimbledon field at BetMGM.

Wimbledon Info

Tournament: Wimbledon

Wimbledon Round: Qualifying round

Qualifying round Date: June 27

June 27 TV Channel:

Venue: AELTC Wimbledon Qualifying and Community Sports Ground

AELTC Wimbledon Qualifying and Community Sports Ground Court Surface: Grass

Who will win Wimbledon?

Name Odds to Win Odds Rank Iga Swiatek +400 1st Elena Rybakina +400 1st Aryna Sabalenka +450 3rd Petra Kvitova +900 4th Ons Jabeur +1200 5th Cori Gauff +1200 5th Karolina Muchova +1400 7th Jelena Ostapenko +1600 8th Jessica Pegula +1600 8th Caroline Garcia +1600 8th

Want to bet on your pick to win the tournament? Head to BetMGM using our link for a bonus bet special offer for new players!

Today's Matches Info

Match Round Match Time Favorite Underdog Paula Ormaechea vs. Viktoria Kuzmova Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Kuzmova (-1100) Ormaechea (+550) Carolina Meligeni Rodrigues Alves vs. Lucrezia Stefanini Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Stefanini (-550) Alves (+350) Priscilla Hon vs. Amandine Hesse Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Hon (-350) Hesse (+230) Sachia Vickery vs. Su-Wei Hsieh Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Vickery (-200) Hsieh (+145) Kayla Day vs. Lesley Pattinama Kerkhove Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Day (-150) Pattinama Kerkhove (+110) Darya Astakhova vs. Tamara Zidansek Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Zidansek (-250) Astakhova (+180) Timea Babos vs. Kaja Juvan Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Juvan (-190) Babos (+140) Leyre Romero Gormaz vs. Raluca Georgiana Serban Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Serban (-300) Romero Gormaz (+210) Aliona Bolsova Zadoinov vs. Sinja Kraus Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Bolsova Zadoinov (-250) Kraus (+180) Sara Bejlek vs. Brenda Fruhvirtova Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Fruhvirtova (-225) Bejlek (+165) Katherine Sebov vs. Nuria Brancaccio Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Sebov (-275) Brancaccio (+195) Na-Lae Han vs. Yuriko Lily Miyazaki Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Miyazaki (-135) Han (+100) Yue Yuan vs. Bibiane Schoofs Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Yuan (-900) Schoofs (+500) Iryna Shymanovich vs. Rebecca Sramkova Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Sramkova (-140) Shymanovich (+105) Clara Tauson vs. Emina Bektas Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Bektas (-120) Tauson (-110) Polona Hercog vs. Jaimee Fourlis Qualifying Qualification Round 1 6:00 AM ET Fourlis (-375) Hercog (+260) Coco Vandeweghe vs. Su Jeong Jang Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Vandeweghe (-140) Jang (+105) Mirra Andreeva vs. Rosa Vicens Mas Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Andreeva (-2000) Vicens Mas (+775) Marcela Zacarias vs. Chloe Paquet Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Paquet (-120) Zacarias (-110) Carole Monnet vs. Maja Chwalinska Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Chwalinska (-185) Monnet (+135) Mai Hontama vs. Tamara Korpatsch Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Hontama (-160) Korpatsch (+120) Clara Burel vs. Himeno Sakatsume Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Burel (-250) Sakatsume (+170) Mirjam Bjorklund vs. Viktorija Golubic Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET - - Katarina Zavatska vs. Naiktha Bains Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Zavatska (-600) Bains (+360) Zeynep Sonmez vs. Despina Papamichail Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Sonmez (-550) Papamichail (+340) Jessica Bouzas Maneiro vs. Ankita Raina Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Raina (-150) Bouzas Maneiro (+110) Ann Li vs. Aleksandra Krunic Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Li (-190) Krunic (+140) Emily Appleton vs. Carol Zhao Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Appleton (-120) Zhao (-110) Katrina Scott vs. Olivia Gadecki Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Gadecki (-150) Scott (+110) Arantxa Rus vs. Daria Snigur Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Snigur (-135) Rus (+100) Oceane Dodin vs. Mona Barthel Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET Dodin (-250) Barthel (+170) Kathinka von Deichmann vs. Barbora Palicova Qualifying Qualification Round 1 7:15 AM ET von Deichmann (-120) Palicova (-110) Noma Noha Akugue vs. Selena Janicijevic Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Noha Akugue (-300) Janicijevic (+210) Emiliana Arango vs. Jessika Ponchet Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Arango (-125) Ponchet (-105) Ana Konjuh vs. Ylena In-Albon Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Konjuh (-250) In-Albon (+180) Eden Silva vs. Julia Riera Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Riera (-150) Silva (+110) Simona Waltert vs. Leolia Jeanjean Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Waltert (-190) Jeanjean (+140) Vera Zvonareva vs. Laura Pigossi Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Zvonareva (-500) Pigossi (+320) Darja Semenistaja vs. Marie Benoit Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Semenistaja (-150) Benoit (+110) Robin Montgomery vs. Magali Kempen Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Montgomery (-275) Kempen (+195) Greet Minnen vs. Eugenie Bouchard Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Minnen (-175) Bouchard (+130) Irina Falconi vs. Sofia Kenin Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Kenin (-1600) Falconi (+675) Moyuka Uchijima vs. Nigina Abduraimova Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Abduraimova (-140) Uchijima (+105) Taylor Townsend vs. Irina Bara Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Townsend (-600) Bara (+360) Arianne Hartono vs. Yanina Wickmayer Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Wickmayer (-800) Hartono (+450) Elena-Gabriela Ruse vs. Isabelle Lacy Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Ruse (-350) Lacy (+230) Laura Siegemund vs. Arina Rodionova Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Siegemund (-175) Rodionova (+130) Olga Danilovic vs. Jana Cepelova Qualifying Qualification Round 1 8:30 AM ET Danilovic (-1000) Cepelova (+525) Celine Naef vs. Kristina Dmitruk Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Naef (-275) Dmitruk (+200) Alice Robbe vs. Ashlyn Krueger Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Krueger (-700) Robbe (+425) Reka Luca Jani vs. Hannah Klugman Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Klugman (-120) Jani (-110) Victoria Jimenez Kasintseva vs. Anna Brogan Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Jimenez Kasintseva (-300) Brogan (+210) Maria Timofeeva vs. Zhuoxuan Bai Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Bai (-150) Timofeeva (+110) Susan Bandecchi vs. Maria Lourdes Carle Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Carle (-150) Bandecchi (+110) Kimberly Birrell vs. Dayana Yastremska Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Yastremska (-210) Birrell (+155) Dalila Jakupovic vs. Erika Andreeva Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Andreeva (-350) Jakupovic (+230) Anastasia Zakharova vs. Nao Hibino Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Hibino (-350) Zakharova (+230) Elizabeth Mandlik vs. Elsa Jacquemot Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Mandlik (-250) Jacquemot (+175) Valentini Grammatikopoulou vs. Natalija Stevanovic Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Stevanovic (-175) Grammatikopoulou (+130) Eva Lys vs. Kristina Mladenovic Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Lys (-190) Mladenovic (+140) Lucie Havlickova vs. Marina Bassols Ribera Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Havlickova (-160) Bassols Ribera (+120) Diana Shnaider vs. Liv Hovde Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Shnaider (-185) Hovde (+135) Elina Avanesyan vs. Fernanda Contreras Gomez Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Avanesyan (-800) Contreras Gomez (+475) Mingge Xu vs. Storm Sanders Qualifying Qualification Round 1 9:45 AM ET Sanders (-800) Xu (+475)

Watch live sports without cable! Sign up today for a free trial to Fubo!

Not all offers available in all states, please visit BetMGM for the latest promotions for your area. Must be 21+ to gamble, please wager responsibly. If you or someone you know has a gambling problem, contact 1-800-GAMBLER.